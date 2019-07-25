В Башкирии в сгоревшем доме нашли два трупа

СЕГОДНЯ 07:21 2019-07-25T07:48:52+03:00

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Ближе к 12 ночи 24 июля в деревне Большой Кельтей Калтасинского района разгорелся пожар. ЧП произошло в доме по адресу переулок Центральный.

На место оперативно выехали сотрудники МЧС – с огнем боролись шесть человек и две единицы техники.

На момент прибытия спасателей на место наблюдалось открытое горение бревенчатого жилого дома, его пришлось тушить тремя стволами.

К сожалению, не обошлось без погибших. В ходе тушения и разбора конструкций на месте пожара обнаружены двое погибших мужчин – 47 и 42 лет.

- Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России, - сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU