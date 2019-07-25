В Уфе стартовала операция ГИБДД «Должник»

СЕГОДНЯ 07:09 2019-07-25T07:09:04+03:00

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Вчера, 24 июля, в Башкирии началась профилактическая операция «Должник». Сотрудники ГИБДД хотят напомнить нарушителям о необходимости своевременно оплачивать наложенные штрафы.

Отметим, что за неуплату штрафа в течении 60 дней с момента вступления в законную силу постановления об административном правонарушении, виновному лицу штраф назначается уже в двойном размере от суммы неоплаченного штрафа. Также автомобилиста могут арестовать сроком до 15 суток или привлечь к обязательным работам сроком до 50 часов.

- Желаю всем участникам дорожного движения отсутствия каких-либо штрафов, а для этого нужно лишь соблюдать ПДД, - написал Динар Гильмутдинов.

ИСТОЧНИК KP.RU