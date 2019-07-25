2019-07-25T06:50:08+03:00
Происшествия

Психологи объяснили, что подтолкнуло уфимскую кассиршу вынести 6,5 млн рублей из кассы банка

Они не исключают, что роль сыграла безнаказанность и поддержка общественности
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Новое ограбление банка, когда кассир из Уфы 39-летняя Лилия Азнабаева вынесла из кассы 6,5 млн рублей, назвали «По стопам Луизы Хайруллиной». Напомним, женщина по подозрению в хищении средств была задержана в собственной квартире 23 июля.

Психологи попытались объяснить, что подтолкнуло одинокую женщину на преступление, пишет «Башкирское спутниковое телевидение».

По их мнению, большую роль сыграла безнаказанность Луизы Хайруллиной, которая двумя месяцами ранее вынесла 25 млн рублей, а также поддержка общественности, когда за преступницу вступилась вся Башкирия.

- Я думаю, что вот этот резонанс действительно мог и других тоже сподвигнуть: «А почему я не могу?» Очевидно, что общество не осудило преступление, которое было совершено сотрудником банка до – наоборот, ее поддерживали, говорили: «Беги, Луиза, беги». Я думаю, что это не одного человека могло вдохновить, - цитирует телеканал слова психолога Евгении Лялиной.

Напомним, что 39-летняя кассирша офиса банка «Открытие» в течение месяца выносила крупные суммы денег, а 22 июля, перед грядущей ревизией, вынесла из кассы последний миллион. Всего, по предварительным данным, Лилия Азнабаева похитила 6 500 000 рублей. Только вот в бега она не подалась – не успела, а, может, и не планировала. Известно, что отсутствие денег заметили сотрудники банка и сразу же сообщили в службу безопасности и полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Водитель из Башкирии спровоцировал смертельную аварию, в которой погибла молодая семья
Радий Хабиров в очередной раз отчитал чиновников
Надир Самиев стал новым главой Башавтотранса
В Уфе временно закроют парковку перед Телецентром
Житель Башкирии поджег дом матери троих детей
Дочерей кассирши Луизы Хайруллиной из Башкирии отправили в санаторий
«Вандалы без мозгов»: блогер из Башкирии возмутилась испортившими аллею хулиганами
Хабиров раскритиковал ремонт дворов в одном из районов Башкирии
Константин Толкачев предложил ужесточить наказание за насилие в семье
«Нашли в карьере»: подробности смерти 55-летнего мужчины из Башкирии
Школьник из Башкирии нашел тело матери в погребе
На уфимской ярмарке «Ягодное лукошко» фермеры продали 2,5 тонны ягод
Подтолкнула подруга: стала известна личность кассирши из Уфы, похитившей из банка 6,5 млн рублей
В Уфе возобновилось строительство мечети «Ар-рахим»
В Уфе разыскивают 66-летнего Владимира Ивакина
В Уфе пьяный водитель на легковушке врезался в грузовик
Радий Хабиров об участии в дебатах: «У меня нет опыта»
Отдыхавший на пляже житель Башкирии спас сразу двух тонущих человек
Депутаты Госсобрания Башкирии приняли закон об оснащении маршруток тахографами
В 2020 году жители Башкирии отдохнут 120 дней
Турецкая компания планирует открыть бизнес в Башкирии
ВТБ предоставил платежный сервис Samsung Pay держателям карт «Мир»
ВТБ пополнил карты сторонних банков на 1 млрд рублей
Две женщины пострадали в тройном ДТП в Башкирии