Психологи объяснили, что подтолкнуло уфимскую кассиршу вынести 6,5 млн рублей из кассы банка

СЕГОДНЯ 06:50 2019-07-25T06:50:08+03:00

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Новое ограбление банка, когда кассир из Уфы 39-летняя Лилия Азнабаева вынесла из кассы 6,5 млн рублей, назвали «По стопам Луизы Хайруллиной». Напомним, женщина по подозрению в хищении средств была задержана в собственной квартире 23 июля.

Психологи попытались объяснить, что подтолкнуло одинокую женщину на преступление, пишет «Башкирское спутниковое телевидение».

По их мнению, большую роль сыграла безнаказанность Луизы Хайруллиной, которая двумя месяцами ранее вынесла 25 млн рублей, а также поддержка общественности, когда за преступницу вступилась вся Башкирия.

- Я думаю, что вот этот резонанс действительно мог и других тоже сподвигнуть: «А почему я не могу?» Очевидно, что общество не осудило преступление, которое было совершено сотрудником банка до – наоборот, ее поддерживали, говорили: «Беги, Луиза, беги». Я думаю, что это не одного человека могло вдохновить, - цитирует телеканал слова психолога Евгении Лялиной.

Напомним, что 39-летняя кассирша офиса банка «Открытие» в течение месяца выносила крупные суммы денег, а 22 июля, перед грядущей ревизией, вынесла из кассы последний миллион. Всего, по предварительным данным, Лилия Азнабаева похитила 6 500 000 рублей. Только вот в бега она не подалась – не успела, а, может, и не планировала. Известно, что отсутствие денег заметили сотрудники банка и сразу же сообщили в службу безопасности и полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU