2019-07-25T06:32:15+03:00
Происшествия

Водитель из Башкирии спровоцировал смертельную аварию, в которой погибла молодая семья

ДТП произошло на трассе Волгоград-Саратов
Эльвина АПАРИНА
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Водителя из Башкирии обвиняют в том, что по его вине в аварии погибла молодая семья – муж и жена. Супруги ехали на море из Перми вместе со своей пятилетней дочкой. К счастью, она выжила, за ее жизнь борются врачи, пишет «КП – Волгоград». Тела погибших доставят в Пермский край сослуживцы главы семейства – он был полицейским, его жена - медсестрой.

Авария произошла на трассе Волгоград-Саратов. На видео видно, как машина погибших Тарасовых выезжает на встречную полосу, где сталкивается с автобусом. Также на кадрах видно, что перед ними пытается выехать «Тойота», за рулем которого был водитель из Башкирии.

После аварии он поспешил скрыться с места ДТП. Но автомобилисты, ставшие свидетелями жуткого столкновения, решили, что мужчина должен ответить за свои действия. Они помчались за ним. Ему сигналили, мигали, но тот отреагировал только через десять километров, когда понял, что преследователи не отстанут. Самоуправством водители заниматься не стали, а сдали сотрудникам ГИБДД с подробным объяснением и предоставлением записи видеорегистратора. Сам водитель своей вины не чувствует. Мол, водитель «Киа» могла бы его и пропустить.

- По факту гибели в ДТП семейной пары и получения травм их дочерью следователями Отдела МВД России по Дубовскому району проводится доследственная проверка, назначены необходимые в этих случаях экспертизы и исследования. Во время осмотра на машине "Тойота" обнаружили свежие повреждения лакокрасочного покрытия, которые могли быть образованы от касательного столкновения с "Киа" во время перестроения. В рамках проверки будет дана юридическая оценка и квалификация действиям водителя «Тойоты», который мог спровоцировать это ДТП, - цитирует «КП-Волгоград» слова пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области.

Водитель подрезал машину пермяков, которая угодила в смертельная ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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