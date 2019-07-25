В Уфе за сутки под колесами автомобиля пострадали сразу двое детей

СЕГОДНЯ 07:40 2019-07-25T07:40:36+03:00

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23 июля в столице Башкирии произошло сразу два наезда на несовершеннолетних детей.

Ближе к вечеру напротив дома №107 по проспекту Октября, водитель за рулем автомашины «Ниссан Кашкай» наехал на 14-летнюю девочку. Подросток с ушибами обратилась за медицинской помощью. С места ДТП автомобилист поспешил скрыться, теперь его ищут сотрудники дорожной полиции.

Второй наезд произошел также на проспекте Октября. 32-летний житель Стерлитамака за рулем «Лады Гранта» при повороте на улицу Комсомольскую сбил 15-летнюю девочку. Школьница переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

ИСТОЧНИК KP.RU