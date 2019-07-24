Радий Хабиров в очередной раз отчитал чиновников

СЕГОДНЯ 19:49 2019-07-24T19:49:42+03:00

На этот раз им «прилетело» за траты

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Радий Хабиров продолжает отчитывать чиновников то за одно, то за другое. Сегодня, 24 июля, он в очередной раз отругал их за траты и отметил, что нормальное развитие Башкирии невозможно, пока деньги не начнут уходить туда, куда надо.

- Я давал поручение Контрольно-счетной палате хорошенько перевернуть ряд республиканских структур, и результаты мне не нравятся. Разбор полетов проведем 30 июля на коллегии КСП, - написал Хабиров.

В частности врио главы республики не понравились нарушения в деятельности Регоператора капремонта и Фонда жилищного строительства, а также массовые злоупотребления, которые допустила прежняя администрация Баймакского района.

- Земля будет гореть под ногами тех, кто… (вставьте слова, которые в таких случаях сами используете), - подытожил врио.

ИСТОЧНИК KP.RU