Радий Хабиров в очередной раз отчитал чиновников
Радий Хабиров продолжает отчитывать чиновников то за одно, то за другое. Сегодня, 24 июля, он в очередной раз отругал их за траты и отметил, что нормальное развитие Башкирии невозможно, пока деньги не начнут уходить туда, куда надо.
- Я давал поручение Контрольно-счетной палате хорошенько перевернуть ряд республиканских структур, и результаты мне не нравятся. Разбор полетов проведем 30 июля на коллегии КСП, - написал Хабиров.
В частности врио главы республики не понравились нарушения в деятельности Регоператора капремонта и Фонда жилищного строительства, а также массовые злоупотребления, которые допустила прежняя администрация Баймакского района.
- Земля будет гореть под ногами тех, кто… (вставьте слова, которые в таких случаях сами используете), - подытожил врио.
ИСТОЧНИК KP.RU