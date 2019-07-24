Надир Самиев стал новым главой Башавтотранса
Крупнейший пассажирский перевозчик должен стать безубыточным к 2021 году
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Сегодня, 24 июля, стало известно, что Башавтотранс возглавил бывший сотрудник МВД Надир Самиев. До этого он занимал пост исполняющего обязанности генерального директора.
Должность он получил по итогам конкурса, в котором участвовали еще пять человек, сообщает министерство. Самиев защитил программу в то время, когда ее не осилили конкуренты, и получил контракт сроком на пять лет. Кто еще претендовал на должность директора предприятия, не сообщается.
В начале весны он заявил, что к 2021 году перевозчик республики должен стать безубыточным.
ИСТОЧНИК KP.RU