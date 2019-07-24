В Уфе временно закроют парковку перед Телецентром

СЕГОДНЯ 18:19 2019-07-24T18:19:22+03:00

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Парковка рядом с Конгресс-холлом «Торатау» будет временно закрыта в связи с проведением мероприятия Harley-Davidson «Демо Трак-Тур».

Так, с 8 утра 26 июля до 6 утра 27 июля половина парковки будет перекрыта. Полностью ее перекроют в 6 утра 27 июля до 21.00 28 июля. С 21 часа 28 июля до 12 часов 29 июля снова будет работать только половина парковки.

Администрация Уфы обращается к горожанам и гостям города с просьбой отнестись с пониманием к вводимым ограничениям движения, приносит извинения за возможные неудобства и рекомендует заранее планировать маршрут своего движения.

ИСТОЧНИК KP.RU