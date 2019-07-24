Дочерей кассирши Луизы Хайруллиной из Башкирии отправили в санаторий

СЕГОДНЯ 16:25 2019-07-24T16:25:13+03:00

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Дочерей Луизы Харуллиной, которая вынесла из банка в Салавате 25 млн рублей, отправили в санаторий.

Известная на всю Россию кассирша после кражи миллионов бросилась в бега вместе с мужем и детьми. Спустя месяц семью нашли на съемной квартире в Казани. Луизу отправили в СИЗО, её мужа Марата под домашний арест, а заботу о детях взял на себя их дедушка. В настоящий момент девочки находятся в здравнице – психологи помогают им оправиться после сильного стресса. Об этом коллегам из Медиакорсети рассказала уполномоченная по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова.

– С детьми в данном случае всё намного сложнее. Их родители после всего происшедшего стали настолько одиозными личностями, что девочкам будет не просто справиться со всеми свалившимися на их головы бедами. Мы держим данную ситуацию под контролем, – отметила Скоробогатова в интервью.

С наступлением учебного года девочки вернутся в школу. По мнению детского омбудсмена, тогда всё будет зависеть от взрослых, которые должны отгородить детей от волнений и расспросов.

Напомним, недавно муж Луизы Марат Хайруллин заявил в эфире ток-шоу, что заставлял супругу в течение двух лет выносить деньги из банка. Позже он забрал свои слова назад и сообщил, что его ввели в заблуждение.

ИСТОЧНИК KP.RU