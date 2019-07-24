2019-07-24T15:48:06+03:00
Общество

«Вандалы без мозгов»: блогер из Башкирии возмутилась испортившими аллею хулиганами

Неизвестные изрисовали баллончиком с краской скульптуры и тротуар
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: соцсетифото: соцсети
Изменить размер текста:

Сегодня жители Стерлитамака стали свидетелями вопиющей выходки вандалов. Варвары изрисовали баллончиком с красной и черной краской мраморные скульптуры и тротуар на пешеходной аллее вдоль проспекта Октября. Хулиганы, судя по надписям, причисляют себя к панкам.

Пока администрация подсчитывает нанесенный ущерб, свое мнение по поводу ситуации выразила музыкальный блогер из Стерлитамака Кристина Хасанова. Девушка на своей странице в соцсети написала, что в городе часто кто-то отрывает пальцы у скульптур и вырывает скамейки, однако то, что произошло накануне, – это уже слишком. Она также отметила, что современные представители панков никогда не стали бы заниматься вандализмом. Если раньше это можно было как-то увязать с идеологией субкультуры, то сейчас всё иначе.

– Чтобы панк совершил подобное варварство - уму непостижимо! Такие вандалы - без мозгов и явного художественного таланта - не могут называться панками. Это обычные, мягко выражаясь, хулиганы, – пояснила Кристина в своем посте.

фото: vk.com

фото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе временно закроют парковку перед Телецентром
Житель Башкирии поджег дом матери троих детей
Дочерей кассирши Луизы Хайруллиной из Башкирии отправили в санаторий
Хабиров раскритиковал ремонт дворов в одном из районов Башкирии
Константин Толкачев предложил ужесточить наказание за насилие в семье
«Нашли в карьере»: подробности смерти 55-летнего мужчины из Башкирии
Тело матери в погребе нашел 14-летний сын: стали известны подробности убийства жительницы Башкирии
На уфимской ярмарке «Ягодное лукошко» фермеры продали 2,5 тонны ягод
Подтолкнула подруга: стала известна личность кассирши из Уфы, похитившей из банка 6,5 млн рублей
В Уфе возобновилось строительство мечети «Ар-рахим»
В Уфе разыскивают 66-летнего Владимира Ивакина
В Уфе пьяный водитель на легковушке врезался в грузовик
Радий Хабиров об участии в дебатах: «У меня нет опыта»
Отдыхавший на пляже житель Башкирии спас сразу двух тонущих человек
Депутаты Госсобрания Башкирии приняли закон об оснащении маршруток тахографами
В 2020 году жители Башкирии отдохнут 120 дней
Турецкая компания планирует открыть бизнес в Башкирии
ВТБ предоставил платежный сервис Samsung Pay держателям карт «Мир»
ВТБ пополнил карты сторонних банков на 1 млрд рублей
Две женщины пострадали в тройном ДТП в Башкирии