«Вандалы без мозгов»: блогер из Башкирии возмутилась испортившими аллею хулиганами

СЕГОДНЯ 15:40 2019-07-24T15:48:06+03:00

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Сегодня жители Стерлитамака стали свидетелями вопиющей выходки вандалов. Варвары изрисовали баллончиком с красной и черной краской мраморные скульптуры и тротуар на пешеходной аллее вдоль проспекта Октября. Хулиганы, судя по надписям, причисляют себя к панкам.

Пока администрация подсчитывает нанесенный ущерб, свое мнение по поводу ситуации выразила музыкальный блогер из Стерлитамака Кристина Хасанова. Девушка на своей странице в соцсети написала, что в городе часто кто-то отрывает пальцы у скульптур и вырывает скамейки, однако то, что произошло накануне, – это уже слишком. Она также отметила, что современные представители панков никогда не стали бы заниматься вандализмом. Если раньше это можно было как-то увязать с идеологией субкультуры, то сейчас всё иначе.

– Чтобы панк совершил подобное варварство - уму непостижимо! Такие вандалы - без мозгов и явного художественного таланта - не могут называться панками. Это обычные, мягко выражаясь, хулиганы, – пояснила Кристина в своем посте.

фото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU