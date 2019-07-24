2019-07-24T14:54:19+03:00
Общество

Константин Толкачев предложил ужесточить наказание за насилие в семье

Спикер Госсобрания считает штрафы неэффективной мерой
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: facebook.comфото: facebook.com
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Спикер Госсобрания Башкирии Константин Толкачев прокомментировал набирающий обороты флешмоб #ЯНеХотелаУмирать – девушки рассказывают о домашнем насилии, с которым им пришлось столкнуться. Участницы акции требуют законодательно ужесточить наказание за насилие в семье. Толкачев считает, что флешмоб является сигналом для парламентариев всех уровней.

–Однако прежде необходимо разобраться, в чем проблема – в несовершенстве законодательства или же в неэффективности его исполнения, – написал на своей странице в соцсети председатель Курултая.

Он отметил, что увеличивать суммы штрафов бессмысленно – они бьют не только по виновникам, но и по их семьям. По мнению Толкачева, законодательных корректировок требует сама структура наказания за подобные действия.

Только в Уфе ежегодно составляется более восьми тысяч протоколов, связанных с семейным дебоширством. Накануне в Башкирии мужчина убил свою жену за отказ в близости. В больнице несчастная сказала, что просто упала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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