2019-07-24T17:02:40+03:00
Происшествия

Житель Башкирии поджег дом матери троих детей

Мужчина хотел отомстить своей бывшей подруге
Владислав КАЗАНЦЕВ
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По подозрению в покушении на убийство задержали бывшего сожителя потерпвшейПо подозрению в покушении на убийство задержали бывшего сожителя потерпвшей
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Житель города Белорецк поджег дом, в котором проживала 37-летняя женщина с тремя детьми. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», в момент поджога в доме находилась хозяйка, двое её сыновей 17 и 11 лет, а также семилетняя дочь. По всей видимости, мужчина хотел отомстить своей бывшей подруге – какое-то время они жили вместе.

Подозреваемого задержали сотрудники правоохранительных органов. На допросе он во всем сознался. В настоящий момент 35-летний мужчина находится под стражей. Ему инкриминируют покушение на убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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