Тело матери в погребе нашел 14-летний сын: стали известны подробности убийства жительницы Башкирии

СЕГОДНЯ 13:59 2019-07-24T13:59:52+03:00

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Стали известны подробности убийства жительницы Башкирии. Как ранее сообщала «КП-Уфа», тело женщины с признаками насильственной смерти было найдено в погребе одного из домов в селе Верхнебалтачево. По подозрению в убийстве в розыск был объявлен муж погибшей.

В Следкоме Башкирии рассказали, с чего все началось. Ранним утром 20 июля между потерпевшей и её мужем возникла ссора. Женщина упрекала супруга в злоупотреблении алкоголем и отсутствии постоянной работы. Муж нанес ей несколько ударов бутылкой по голове, а затем задушил веревкой. Тело он спрятал в погребе дома.

Проснувшиеся дети 14 и 11 лет начали искать свою маму. Её обнаружил старший ребенок. После этого он увел младшего брата к соседке и сообщил ей о случившемся. Женщина вызвала полицию и закрыла подозреваемого снаружи дома. Однако мужчина до приезда правоохранителей смог выбраться через окно и скрыться в лесу. Сотрудники полиции вышли на след мужчины и смогли его задержать.

– В настоящее время с задержанным проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – сообщили в Следственном комитете Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU