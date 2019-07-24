2019-07-24T13:33:20+03:00
Общество

На уфимской ярмарке «Ягодное лукошко» фермеры продали 2,5 тонны ягод

Особой популярностью пользовалась малина
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ufacity.infoфото: ufacity.info
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В столице Башкирии прошла первая в сезоне ярмарка «Ягодная лукошко». На площади перед Дворцом спорта были открыты 80 торговых точек. В общей сложности на ярмарку привезли около 2,5 тонны ягод.

В пресс-службе администрации Уфы рассказали, что ягоду представили крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства с 16 районов республики. Среди них Шаранский, Балтачевский, Бураевский, Иглинский, Кушнаренковский, Нуримановский, Уфимский, Архангельский, Давлекановского, Дюртюлинского, Бирского, Мишкинского, Туймазинского, Кармаскалинского, Чекмагушевского, Чишминского районов. Посетили ярмарку около двух тысяч человек.

Особой популярностью пользовалась малина. С прилавков ушло 1,2 тонны ягод. Её продавали по 350-400 рублей за килограмм. Реализовано 0,5 тонны смородины по 250-280 рублей за килограмм и 0,4 тонны клубники по 350-500 рублей. Вишни было продано на 0,3 тонны. Она обходилась покупателям в 150-200 рублей за килограмм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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