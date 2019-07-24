В Уфе возобновилось строительство мечети «Ар-рахим»

СЕГОДНЯ 13:11 2019-07-24T13:11:03+03:00

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В столице Башкирии возобновили строительство соборной мечети «Ар-рахим». На объекте начала работать техника. Об этом на встрече с журналистами сообщил Радий Хабиров.

Строительство мечети началось еще в 2000-х годах. Основным спонсором выступал благотворительный фонд «Урал» Муртазы Рахимова. В 2016 году организация вложила в проект около 1 млрд рублей, но после конфликта с Духовным управлением мусульман Башкирии прекратила финансирование.

В начале июля врио главы Башкирии рассказал, что у долгостроя появились новые инвесторы, которые готовы выделить 100 млн рублей. Тогда же он поведал, что к работе над объектом вновь привлекут фонд «Урал».

ИСТОЧНИК KP.RU