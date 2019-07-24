2019-07-24T12:47:29+03:00
Общество

В Уфе разыскивают 66-летнего Владимира Ивакина

Мужчина пропал 22 июля
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Мужчину ищут по всему городуМужчину ищут по всему городу
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В столице Башкирии без вести пропал 66-летний Владимир Ивакин. Он ушел из дома 22 июля, но обратно так и не вернулся. Пожилого мужчину разыскивает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Волонтеры нуждаются в помощи добровольцев. Они полагают, что Владимир может находиться в любом из районов города.

Приметы: рост – 170 см, плотное телосложение, седые волосы, карие глаза.

Мужчина был одел в светлую рубашку, темное трико и черные сланцы.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Владимира Ивакина, сообщите об этом по телефону горячей линии «Лиза Алерт» 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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