В Уфе пьяный водитель на легковушке врезался в грузовик
В уфимской Черниковке накануне вечером произошло ДТП. По данным столичной госавтоинспекции, 20-летнй водитель за рулем «Лада Гранта», следуя по улице Кремлевской, врезался в грузовик «КАМАЗ». Большегруз ехал по улице Богдана Хмельницкого.
В результате происшествия ушибы получила пассажирка из легковушки – 20-летняя девушка. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что автомобилист из «Гранты» управлял машиной в пьяном состоянии.
– Прибор «Алкотестер» показал 1.472 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха, – отметили в ведомстве.
В отношении нарушителя правоохранители составили административный материал. К тому же выяснилось, что оба участника ДТП не имели полиса обязательного страхования транспортных средств.
ИСТОЧНИК KP.RU