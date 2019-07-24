2019-07-24T12:37:47+03:00
Происшествия

В Уфе пьяный водитель на легковушке врезался в грузовик

Пострадала 20-летняя пассажирка
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Авария произошла в ЧерниковкеАвария произошла в Черниковке
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В уфимской Черниковке накануне вечером произошло ДТП. По данным столичной госавтоинспекции, 20-летнй водитель за рулем «Лада Гранта», следуя по улице Кремлевской, врезался в грузовик «КАМАЗ». Большегруз ехал по улице Богдана Хмельницкого.

В результате происшествия ушибы получила пассажирка из легковушки – 20-летняя девушка. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что автомобилист из «Гранты» управлял машиной в пьяном состоянии.

– Прибор «Алкотестер» показал 1.472 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха, – отметили в ведомстве.

В отношении нарушителя правоохранители составили административный материал. К тому же выяснилось, что оба участника ДТП не имели полиса обязательного страхования транспортных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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