2019-07-24T12:14:30+03:00
Общество

Радий Хабиров об участии в дебатах: «У меня нет опыта»

Врио главы Башкирии рассказал, чего опасается в политической дискуссии
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Хабиров считает, что даже самый достойный политик может провалиться в дебатахХабиров считает, что даже самый достойный политик может провалиться в дебатах
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Сегодня врио главы Башкирии Радий Хабиров провел встречу с журналистами. Одна из тем, прозвучавших во время общения с представителями СМИ, – участие руководителя региона в дебатах.

– Сейчас меня мои коллеги сильно уговаривают пойти на дебаты. Это интересно, но я просто никогда не участвовал в дебатах. У меня нет опыта проведения дебатов. Я свидетель ситуаций, когда дебаты очень сильно влияют, – поделился своими мыслями Хабиров. – Дебаты – это особый жанр. Я могу уверенно себя чувствовать при разговоре, а там – совсем другой жанр, к нему надо быть готовым.

Он отметил, что в подобного рода дискуссиях много хитрых эпатажных схем. Политик считает, что участник дебатов может быть самым умным и убедительным, однако впоследствии с треском провалиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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