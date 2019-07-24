2019-07-24T15:26:19+03:00
Общество

Хабиров раскритиковал ремонт дворов в одном из районов Башкирии

Разбираться в ситуации будет министр ЖКХ республики
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: glavarb.ruфото: glavarb.ru
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Врио главы Башкирии накануне посетил Давлекановский район в рамках рабочей поездки. Он проинспектировал реализацию программы «Башкирские дворики» в административном центре. В этом году в Давлеканово на ремонт восьми дворов было выделено 20 млн рублей.

В одном из дворов по улице Карла Маркса работы уже завершены. Однако качество ремонта жильцов не устроило. Они пожаловались руководителю региона на отсутствие современных детских площадок и парковок. Местные жители также рассказали, что во дворе много мусора.

– Меня не устраивает результат выполненных работ. К вопросу благоустройства нужно подходить комплексно, создавая в том числе элементы доступной среды, - заявил Радий Хабиров.

Врио главы республики пообещал, что разобраться в ситуации отправит министра ЖКХ Башкирии Бориса Беляева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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