«Нашли в карьере»: подробности смерти 55-летнего мужчины из Башкирии
Фиргат Ахиязов числился пропавшим с 13 июля
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Сегодня, 24 июля, в Башкирии прекратили поиски 55-летнего Фиргата Ахиязова. К сожалению, мужчину нашли мертвым. Первыми об этом сообщили волонтеры организации «Лиза Алерт». Завершение поисков прокомментировала и дочь Ахиязова.
- Папу нашли в известняковом карьере охранники. Они сообщили в полицию, а затем было опознание, - сказала Алия.
Напомним, что его искали с 13 июля. В тот день он вышел из дома на улице Горняков и не вернулся. Мужчина являлся инвалидов второй группы.
«Комсомольская правда» соболезнует родным погибшего.
ИСТОЧНИК KP.RU