2019-07-24T10:26:05+03:00
Общество

В 2020 году жители Башкирии отдохнут 120 дней

Опубликован производственный календарь на грядущий год
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: assistentus.ruфото: assistentus.ru
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В следующем 2020 году жители Башкирии будут отдыхать 120 дней. Именно столько выходных предусматривает республиканский производственный календарь. Он составляется на основе пятидневной рабочей недели.

Помимо всероссийских, в Башкирии будут отмечаться мусульманские праздники. Ураза Байрам в будущем году приходится на воскресенье 24 мая, однако выходной переместится на понедельник. Нерабочей также будет пятница 31 июля – в этот день празднуется Курбан Байрам. Дополнительный выходной, 12 октября, принесет День республики Башкортостан.

В этом году праздник окончания хаджа состоится 11 августа в воскресенье, но официальный нерабочий день был перенесен на понедельник, 12 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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