В 2020 году жители Башкирии отдохнут 120 дней
В следующем 2020 году жители Башкирии будут отдыхать 120 дней. Именно столько выходных предусматривает республиканский производственный календарь. Он составляется на основе пятидневной рабочей недели.
Помимо всероссийских, в Башкирии будут отмечаться мусульманские праздники. Ураза Байрам в будущем году приходится на воскресенье 24 мая, однако выходной переместится на понедельник. Нерабочей также будет пятница 31 июля – в этот день празднуется Курбан Байрам. Дополнительный выходной, 12 октября, принесет День республики Башкортостан.
В этом году праздник окончания хаджа состоится 11 августа в воскресенье, но официальный нерабочий день был перенесен на понедельник, 12 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU