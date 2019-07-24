2019-07-24T09:47:06+03:00
Экономика

Турецкая компания планирует открыть бизнес в Башкирии

Turkish Industry Holding готова инвестировать в крупное производство
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Встреча с турецкими партнерами прошла в правительстве БашкирииВстреча с турецкими партнерами прошла в правительстве Башкирии
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Турецкая компания Turkish Industry Holding планирует открыть в Башкирии крупное производство. Об этом на встрече в правительстве республики заявил представитель иностранной фирмы Ясин Юджел. Компания предложила строительство и эксплуатацию в Башкирии обрабатывающих предприятий.

– Сегодня Башкортостан предлагает инвесторам пять территорий опережающего социально-экономического развития и одну особую экономическую зону, где можно разместить производства на льготных условиях, – сообщил исполняющий обязанности вице-премьера правительства республики Илшат Тажитдинов.

Турецкая сторона предлагает организацию производства полного цикла с использованием местного сырья.

– Мы готовы инвестировать в крупное производство, нацелены на выпуск, в том числе, экспортноориентированной продукции, – подчеркнул Ясин Юджел.

Для укрепления партнерских отношений в Стамбуле в этом году откроется представительство Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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