Турецкая компания планирует открыть бизнес в Башкирии
Турецкая компания Turkish Industry Holding планирует открыть в Башкирии крупное производство. Об этом на встрече в правительстве республики заявил представитель иностранной фирмы Ясин Юджел. Компания предложила строительство и эксплуатацию в Башкирии обрабатывающих предприятий.
– Сегодня Башкортостан предлагает инвесторам пять территорий опережающего социально-экономического развития и одну особую экономическую зону, где можно разместить производства на льготных условиях, – сообщил исполняющий обязанности вице-премьера правительства республики Илшат Тажитдинов.
Турецкая сторона предлагает организацию производства полного цикла с использованием местного сырья.
– Мы готовы инвестировать в крупное производство, нацелены на выпуск, в том числе, экспортноориентированной продукции, – подчеркнул Ясин Юджел.
Для укрепления партнерских отношений в Стамбуле в этом году откроется представительство Башкирии.
ИСТОЧНИК KP.RU