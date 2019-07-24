Депутаты Госсобрания Башкирии приняли закон об оснащении маршруток тахографами

СЕГОДНЯ 11:06 2019-07-24T11:06:35+03:00

Положения, связанные с понятием «тахограф», вступят в силу с 1 ноября текущего года

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До 1 ноября перевозчики Башкирии должны оснастить транспортные средства тахографами. Закон «О внесении изменений в Кодекс Республики Башкортостан о безопасности дорожного движения» приняли депутаты Госсобрания. По словам спикера Курултая Константина Толкачева, цель закона – повышение безопасности дорожного движения, защита жизни и здоровья его участников, а также госконтроль за перевозчиками.

– Норма актуальна в первую очередь для пассажирских перевозок, где даже незначительное нарушение со стороны водителя может повлечь за собой многочисленные жертвы. У всех еще наверняка свежа в памяти трагедия в Архангельском районе, унесшая жизни туристов из Татарстана, – сообщил председатель парламента.

Тахограф – это регистрирующее устройство. Оно сохраняет показатели скорости, маршрута, соблюдения правил дорожного движения, а также режим труда и отдыха. Внести какие-либо изменения в показатели со стороны невозможно.

Устройство должны будут установить индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие на территории республики деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных средств.

Закон подписал Радий Хабиров. Положения документа, связанные с введением тахографа, вступят в силу с 1 ноября текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU