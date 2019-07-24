2019-07-24T08:34:21+03:00
Общество

Бывшему вице-премьеру Башкирии Евгению Гурьеву продлили арест

По версии следствия, из-за чиновника бюджет республики недополучил около 27 млн рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Как минимум до 20 сентября Гурьев останется под арестомКак минимум до 20 сентября Гурьев останется под арестом
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Бывшему вице-премьеру Башкирии Евгению Гурьеву, которого обвиняют в превышении должностных полномочий, продлили домашний арест.

Напомним, чиновника задержали 1 апреля. По версии следствия, в ноябре 2015 года Гурьев, будучи министром земельных и имущественных отношений, продал в Уфе два участка по заниженной стоимости. При этом права продажи у Минземимущества не было. Ущерб бюджету региона в результате сделки составил 27 млн рублей. Вице-премьеру грозит от трех до десяти лет тюрьмы.

Советский районный суд Уфы продлил домашний арест Евгению Гурьеву на время следствия по уголовному делу. По данным ТАСС, чиновник останется под арестом до 20 сентября текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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