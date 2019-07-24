«Не мог выбраться из воды»: под Уфой чуть не утонул 11-летний ребенок
В пресс-службе госкомитета по ЧС Башкирии рассказали об 11-летнем мальчике, который едва не утонул в озере. Инцидент произошел близ села Жуково Уфимского района. Ребенок вместе со своими 15-летними родственниками отдыхал на воде.
– Резко поднялся сильный ветер и снес одного из ребят к довольно крутому берегу, по которому ребенок не мог выбраться из воды и начал тонуть, – сообщили в ведомстве.
Ни одного взрослого в этот момент на суше не было. Один из подростков вызвал спасателей и побежал за помощью. Прибыв на место происшествия, сотрудники никого не обнаружили. Они решили осмотреть акваторию озера на лодке. Наконец, они нашли ребенка. В тихой заводи он еле-еле держался на плаву. Спасатели подняли на лодку обессиленного ребенка. К счастью, сейчас его жизни ничего не угрожает.
В госкомитете по ЧС отметили, что пляж, на котором отдыхали дети, не является официально разрешенным.
ИСТОЧНИК KP.RU