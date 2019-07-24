2019-07-24T08:51:29+03:00
Происшествия

«Не мог выбраться из воды»: под Уфой чуть не утонул 11-летний ребенок

Спасатели вовремя прибыли на место происшествия
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Спасатели обнаружили обессиленного ребенкаСпасатели обнаружили обессиленного ребенка
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В пресс-службе госкомитета по ЧС Башкирии рассказали об 11-летнем мальчике, который едва не утонул в озере. Инцидент произошел близ села Жуково Уфимского района. Ребенок вместе со своими 15-летними родственниками отдыхал на воде.

– Резко поднялся сильный ветер и снес одного из ребят к довольно крутому берегу, по которому ребенок не мог выбраться из воды и начал тонуть, – сообщили в ведомстве.

Ни одного взрослого в этот момент на суше не было. Один из подростков вызвал спасателей и побежал за помощью. Прибыв на место происшествия, сотрудники никого не обнаружили. Они решили осмотреть акваторию озера на лодке. Наконец, они нашли ребенка. В тихой заводи он еле-еле держался на плаву. Спасатели подняли на лодку обессиленного ребенка. К счастью, сейчас его жизни ничего не угрожает.

В госкомитете по ЧС отметили, что пляж, на котором отдыхали дети, не является официально разрешенным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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