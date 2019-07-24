2019-07-24T07:49:32+03:00
Общество

Поиски 55-летнего Фиргата Ахиязова закончились трагедией

Мужчину нашли мертвым
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Пропавший был инвалидом второй группыПропавший был инвалидом второй группы
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В Башкирии прекращены поиски 55-летнего Фиргата Ахиязова. Волонтеры «Лиза Алерт» сообщили печальную новость – пропавшего нашли мертвым. Напомним, мужчина вышел из дома в городе Сибай еще 13 июля и не вернулся. О его пропаже заявила дочь Айгуль.

- Телефона у него нет, работы тоже, дома сидит, потому что инвалид второй группы. У него парализована правая страна, страдает эпилепсией, - рассказывала девушка. – Больницы обзвонили, нигде нет его.

При каких обстоятельствах был найден Фиргат Ахиязов и что стало причиной его смерти, неизвестно.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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