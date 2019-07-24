В Башкирии в ДТП погиб пассажир «Гранты», пострадал ребенок

СЕГОДНЯ 07:28 2019-07-24T07:28:17+03:00

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Днём 23 июля в Стерлибашевском районе Башкирии случилось ДТП. Житель Стерлитамака на "Ладе Гранта" съехал с дороги Кундяк - Халикеево в кювет, где машина перевернулась.

В ГИБДД Башкирии сообщили о троих пострадавших: мужчинах 45-ти и 66-ти лет и семилетнем мальчике. Первого из них врачи не смогли спасти, он скончался в больнице от полученных травм. Состояние остальных не уточняется.

41-летний водитель "Лады", как потом выяснилось, управлял автомобилем в состоянии опьянения.

По факту аварии начато разбирательство.

ИСТОЧНИК KP.RU