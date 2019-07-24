2019-07-24T07:14:47+03:00
Общество

Экологической санацией «Химпрома» в Уфе займется французская компания

Республика обновила соглашение о сотрудничестве с SUEZ
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: пресс-служба главы БашкирииФото: пресс-служба главы Башкирии
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Французская компания SUEZ и власти Башкирии подписали новый план создания системы управления городской средой в Уфе. Он предполагает, в частности, экологическую санацию территории "Химпрома", а также реализацию проекта "Умный город".

- Подписанием дорожной карты мы делаем важный шаг, потому что начинаем предметно и поэтапно реализовывать всё то, о чём договорились, – заявил Франсуа Картмантран, директор по развитию бизнеса по России и СНГ компании SUEZ.

В Башкирии французы собираются внедрить инновационные технологии работы с отходами, инженерными коммуникациями и модернизировать коммунальную инфраструктуру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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