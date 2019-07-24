2019-07-24T07:35:28+03:00
Общество

Мэр Уфы поручил благоустроить парк Победы

Ульфат Мустафин нашел недочеты, которые распорядился устранить к следующему 9 мая
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: мэрия УфыФото: мэрия Уфы
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Мэр Уфы Ульфат Мустафин осмотрел парк Победы и дал несколько поручений по его благоустройству. Первое, что вызвало нарекания главы администрации - система освещения и разбитая брусчатка возле Республиканского музея Боевой Славы. И то и другое Ульфат Мустафин поручил заменить. Он также распорядился разработать проект реконструкции спуска к реке Белой, который в дальнейшем должен быть реализован.

Кроме того, в парке должны появиться указатели, позволяющие посетителям сориентироваться, где какой объект расположен.

В тех местах леса, где люди протоптали тропинки, мэр поручил сделать грунтовые дорожки, а возле них поставить скамейки.

Вдобавок в парке появятся игровая площадка для детей и спортивная зона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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