В Уфе ограничили движение на улице Сипайловской
Работы на проезжей части будут вестись до 20 сентября
Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Уфе приступили к ремонту улицы Сипайловской. Работы развернулись на участке между улицами Жукова и Чудская. Завершить их планируется осенью - 20 сентября.
В мэрии города рассказали, что на время работ движение по четной стороне дороги будет ограничено. Речь идет об участке от улицы Жукова до улицы Бикбая в сторону Уфимского Шоссе.
Рабочие намерены уложить выравнивающий и верхний слой асфальта, заменить бордюры, создать техническую полосу, а также установить пешеходные и барьерные ограждения. В конце работ на свежий асфальт нанесут разметку из термопластика.
ИСТОЧНИК KP.RU