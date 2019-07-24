2019-07-24T06:55:12+03:00
Общество

В Уфе ограничили движение на улице Сипайловской

Работы на проезжей части будут вестись до 20 сентября
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Уфе приступили к ремонту улицы Сипайловской. Работы развернулись на участке между улицами Жукова и Чудская. Завершить их планируется осенью - 20 сентября.

В мэрии города рассказали, что на время работ движение по четной стороне дороги будет ограничено. Речь идет об участке от улицы Жукова до улицы Бикбая в сторону Уфимского Шоссе.

Рабочие намерены уложить выравнивающий и верхний слой асфальта, заменить бордюры, создать техническую полосу, а также установить пешеходные и барьерные ограждения. В конце работ на свежий асфальт нанесут разметку из термопластика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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