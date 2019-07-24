В Башкирии пройдет акция с участием знаменитостей «Айда на выборы»

СЕГОДНЯ 06:00 2019-07-24T06:00:24+03:00

ЦИК республики считает, что это привлечет к голосованию больше людей

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ЦИК Башкирии рассказал о том, какие нововведения ждут жителей региона на предстоящих выборах 8 сентября.

Основное изменение связано с увеличением времени работы участков на два часа. Они откроются в 7 утра и завершат прием избирателей в 9 вечера.

Центризбирком республики намерен привлечь на избирательные участки как можно больше людей и с этой целью запускает проект "Айда на выборы". Как сообщает "Башинформ" со ссылкой на председателя регионального Центризбиркома Илону Макаренко, акция предполагает участие известных личностей, которым, по-видимому, надлежит мотивировать жителей Башкирии к участию в голосовании.

ИСТОЧНИК KP.RU