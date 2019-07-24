В Казани при загадочных обстоятельствах погиб мужчина из Уфы
Его тело местные жители нашли на остановке
Фото: Татарстан 24
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На днях утром жители Казани сделали жуткую находку. Возле остановки транспорта "АЗС" они обнаружили тело мужчины. При себе у погибшего был паспорт, рядом лежали ноутбук и сумка, полная личных вещей. Бирка на багаже гласила, что 39-летний погибший приехал в столицу Татарстана днем ранее из Уфы, предположительно, в командировку.
Как сообщает сайт Татарстан 24, на теле умершего отсутствовали какие бы то ни было повреждения, намекающие на насильственную природу смерти. Эксперты посчитали, что вероятной причиной гибели стала остановка сердца.
В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники местной полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU