В Башкирии мужчина убил свою жену одним ударом в живот из-за отказа в близости

СЕГОДНЯ 18:37 2019-07-23T18:37:09+03:00

Несчастная, не желая жаловаться на мужа, в больнице пояснила, что просто упала

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На днях следователи Башкирии установили обстоятельства смерти 40-летней женщины. 15 апреля 2019 года она поступила в больницу с жалобой на боль в животе и через четыре дня умерла. Оказалось, что смерть носила криминальный характер – в живот ее ударил муж. Сейчас мужчина задержан и ему предъявлено обвинение.

Допросив родственников и близких погибшей, правоохранители установили, что в тот злополучный день погибшая поругалась со своим 51-летним супругом. Женщина отказала мужу в близости, тогда тот разозлился и ударил ее локтем в живот.

Впоследствии самочувствие женщины ухудшилось, и она была госпитализирована, а через четыре дня скончалась. При этом, не желая жаловаться на мужа, в больнице пояснила, что просто упала.

Свою вину обвиняемый не признает. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU