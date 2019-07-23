В центре Уфы в столкновении мотоцикла и ВАЗа пострадал байкер
20-летний пилот спортивного байка получил травмы
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Около 14 часов дня сегодня, 23 июля, в центре Уфы произошло ДТП с участием мотоцикла. Авария случилась на пересечении улиц Цюрупы и Достоевского. Здесь столкнулись ВАЗ-2107 поду правлением 63-летнего жителя Уфимского района и мотоцикл«Yamaha».
По предварительным данным, легковушка поворачивала с улицы Цюрупы на улицу Достоевского, а мотоцикл двигался во встречном направлении.
Удар был довольно сильный, 20-летний мотоциклист получил травмы.
По данным ГИБДД, двухколесный транспорт не зарегистрирован в установленном законом порядке. Причины и обстоятельства аварии предстоит выяснить сотрудникам полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU