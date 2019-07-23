В Башкирии двух девочек унесло течением

СЕГОДНЯ 17:05 2019-07-23T17:05:58+03:00

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В селе Малояз заплыв двух девочек из Челябинской области в реке Юрюзань едва не закончился трагедией. Их унесло течением, и они начали тонуть. Одна из потерпевших практически сразу ушла под воду, другая держалась из последних сил.

Как сообщает газета Юрюзань, трагедии удалось избежать только чудом, которым стали двое отважных жителей Салаватского района. Альберт Бикмухаметов и Рустам Ишмуратов в этот день отдыхали с семьями на берегу реки. Когда они услышали крики утопающих, то тут же бросились на помощь и спасли девочек.

ИСТОЧНИК KP.RU