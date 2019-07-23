2019-07-23T17:05:58+03:00
Общество

В Башкирии двух девочек унесло течением

На выручку детям бросились прохожие
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Альберт и Рустам стали настоящими героямиАльберт и Рустам стали настоящими героями
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В селе Малояз заплыв двух девочек из Челябинской области в реке Юрюзань едва не закончился трагедией. Их унесло течением, и они начали тонуть. Одна из потерпевших практически сразу ушла под воду, другая держалась из последних сил.

Как сообщает газета Юрюзань, трагедии удалось избежать только чудом, которым стали двое отважных жителей Салаватского района. Альберт Бикмухаметов и Рустам Ишмуратов в этот день отдыхали с семьями на берегу реки. Когда они услышали крики утопающих, то тут же бросились на помощь и спасли девочек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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