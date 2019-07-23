Телеканал «Вся Уфа» в скором времени обновит фирменный стиль и логотип

СЕГОДНЯ 15:58 2019-07-23T16:02:23+03:00

«Подарок на миллион!» - именно так охарактеризовали новый стиль на телеканале

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К предстоящему своему 20-летию телеканал «Вся Уфа» сделал себе настоящий подарок. В новом телевизионном сезоне зрители увидят уникальный логотип со знаменитыми тремя шурупами и оригинальный фирменный стиль, выдержанный в едином зелёном цвете!

За ребрендинг взялся известный столичный дизайнер, арт-директор брендинговой студии «Paradox Box» Ильшат Байбурин. Разработан полный пакет дизайна.

Новый дизайн «Всей Уфы».

ИСТОЧНИК KP.RU