Телеканал «Вся Уфа» в скором времени обновит фирменный стиль и логотип
«Подарок на миллион!» - именно так охарактеризовали новый стиль на телеканале
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К предстоящему своему 20-летию телеканал «Вся Уфа» сделал себе настоящий подарок. В новом телевизионном сезоне зрители увидят уникальный логотип со знаменитыми тремя шурупами и оригинальный фирменный стиль, выдержанный в едином зелёном цвете!
За ребрендинг взялся известный столичный дизайнер, арт-директор брендинговой студии «Paradox Box» Ильшат Байбурин. Разработан полный пакет дизайна.
Новый дизайн «Всей Уфы».
ИСТОЧНИК KP.RU