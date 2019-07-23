В Башкирии без вести пропал полуголый мужчина

СЕГОДНЯ 15:58 2019-07-23T15:58:43+03:00

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В Бижбулякском районе Башкирии полицейские разыскивают без вести пропавшего Евгения Астафьева. 20 июля 31-летний мужчина ушел из дома в селе Кистенли Ивановка в неизвестном направлении, но обратно так и не вернулся. К поискам подключились волонтеры из местного поискового отряда.

Последний раз пропавшего видели с голым торсом, в коричнево-белых шортах и черных сланцах.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о Евгении, просят обратиться по одному из телефонов: 02, 8-999-742-08-90, 2-11-45, 2-70-52.

ИСТОЧНИК KP.RU