В Башкирии без вести пропал полуголый мужчина
Его ищут полицейские и волонтеры
Евгений ушел из дома 20 июля
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В Бижбулякском районе Башкирии полицейские разыскивают без вести пропавшего Евгения Астафьева. 20 июля 31-летний мужчина ушел из дома в селе Кистенли Ивановка в неизвестном направлении, но обратно так и не вернулся. К поискам подключились волонтеры из местного поискового отряда.
Последний раз пропавшего видели с голым торсом, в коричнево-белых шортах и черных сланцах.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о Евгении, просят обратиться по одному из телефонов: 02, 8-999-742-08-90, 2-11-45, 2-70-52.
ИСТОЧНИК KP.RU