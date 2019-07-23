Житель Башкирии больше месяца насиловал падчерицу
Мужчину задержали полицейские
Мужчину задержали полицейскиеФото: Олег ЗОЛОТО
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39-летний мужчина из Башкирии больше месяца насиловал собственную падчерицу
Известно, что мужчина больше месяца издевался над 12-летней девочкой, с которой жил в одном доме. В итоге пострадавшая не выдержала и рассказала все маме. Та, разумеется, обратилась за помощью к стражам порядка. Мужчину тут же задержали.
Сейчас сыщики устанавливают все обстоятельства страшного преступления. Источник «КП-Уфа» сообщает, что ранее отчима девочки уже привлекали к ответственности за драки. Если вину изверга докажут, то он рискует отправиться за решетку на серьезный срок – до десяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU