Житель Башкирии больше месяца насиловал падчерицу

СЕГОДНЯ 15:46 2019-07-23T15:46:21+03:00

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39-летний мужчина из Башкирии больше месяца насиловал собственную падчерицу

Известно, что мужчина больше месяца издевался над 12-летней девочкой, с которой жил в одном доме. В итоге пострадавшая не выдержала и рассказала все маме. Та, разумеется, обратилась за помощью к стражам порядка. Мужчину тут же задержали.

Сейчас сыщики устанавливают все обстоятельства страшного преступления. Источник «КП-Уфа» сообщает, что ранее отчима девочки уже привлекали к ответственности за драки. Если вину изверга докажут, то он рискует отправиться за решетку на серьезный срок – до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU