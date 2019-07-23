2019-07-23T17:56:24+03:00
Происшествия

В погребе одного из домов башкирского села нашли тело женщины

По подозрению в убийстве разыскивается муж погибшей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Муж погибшей находится в розыскеМуж погибшей находится в розыскеФото: Евгения ГУСЕВА
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В селе Верхнебалтачево Татышлинского района было обнаружено тело женщины. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», 33-летняя погибшая с признаками удушья находилась в погребе собственного дома. На ней криминалисты нашли множественные гематомы и ссадины. Сколько времени тело пролежало в подполе, неизвестно. С места происшествия правоохранители изъяли следы рук, одежду потерпевшей, постельное белье с веществом бурого цвета и веревку.

По подозрению в убийстве полицейские разыскивают мужа женщины. Известно, что ранее он привлекался к ответственности за угрозу убийством. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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