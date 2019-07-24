Уфимских водителей воспитывает мужчина в белой сорочке

СЕГОДНЯ 08:06 2019-07-24T08:06:59+03:00

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Неизвестный пешеход в белой сорочке воспитывает водителей на трассе «Уфа-аэропорт».

Необычное видео выложил в социальных сетях Рустэм Сулейманов. Мужчина заснял, как по трассе в сторону уфимского аэропорта методично расхаживает незнакомец в белой сорочке и брюках. Пешеход будто специально медленно ходит по «зебре» и вынуждает водителей останавливаться. Последние, разумеется, такими действиями «учителя» недовольны.

Остается неизвестным, что толкнуло мужчину на такое странное поведение, которое может не только разозлить водителей, но и спровоцировать ДТП.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/721847" frameborder="0"></iframe> В Уфе засняли дорожного «учителя» в белоснежной сорочке.

ИСТОЧНИК KP.RU