Уфимских водителей воспитывает мужчина в белой сорочке
Необычный случай засняли по дороге в аэропорт
В Уфе засняли странного пешехода
Изменить размер текста:
Неизвестный пешеход в белой сорочке воспитывает водителей на трассе «Уфа-аэропорт».
Необычное видео выложил в социальных сетях Рустэм Сулейманов. Мужчина заснял, как по трассе в сторону уфимского аэропорта методично расхаживает незнакомец в белой сорочке и брюках. Пешеход будто специально медленно ходит по «зебре» и вынуждает водителей останавливаться. Последние, разумеется, такими действиями «учителя» недовольны.
Остается неизвестным, что толкнуло мужчину на такое странное поведение, которое может не только разозлить водителей, но и спровоцировать ДТП.
В Уфе засняли дорожного «учителя» в белоснежной сорочке.
ИСТОЧНИК KP.RU