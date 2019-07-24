2019-07-24T08:06:59+03:00
Общество

Уфимских водителей воспитывает мужчина в белой сорочке

Необычный случай засняли по дороге в аэропорт
Рустем АХУНОВ
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В Уфе засняли странного пешеходаВ Уфе засняли странного пешехода
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Неизвестный пешеход в белой сорочке воспитывает водителей на трассе «Уфа-аэропорт».

Необычное видео выложил в социальных сетях Рустэм Сулейманов. Мужчина заснял, как по трассе в сторону уфимского аэропорта методично расхаживает незнакомец в белой сорочке и брюках. Пешеход будто специально медленно ходит по «зебре» и вынуждает водителей останавливаться. Последние, разумеется, такими действиями «учителя» недовольны.

Остается неизвестным, что толкнуло мужчину на такое странное поведение, которое может не только разозлить водителей, но и спровоцировать ДТП.

В Уфе засняли дорожного «учителя» в белоснежной сорочке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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