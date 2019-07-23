Жертвой жителя Башкирии оказалась известная активистка из Петербурга

СЕГОДНЯ 15:03 2019-07-23T15:03:48+03:00

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Накануне «КП-Уфа» сообщала, что жителя Башкирии обвиняют в убийстве женщины в Петербурге. С тех пор появились новые подробности. Во-первых, мужчина работал дворником. Во вторых, его предполагаемой жертвой оказалась известная активистка демократического, антивоенного и ЛГБТ-движения Елена Григорьева. Об этом сообщают коллеги из «МБХ медиа».

Издание со ссылкой на другого активиста, Александра Миронова, отметило, что выходец из Башкирии помогал убитой по дому. Правозащитник Динар Идрисов рассказал, что последнее время Григорьева становилась жертвой насилия и получала угрозы убийством.

Напомним, тело женщины было обнаружено вечером 21 июля в кустах. Полицейские по горячим следам задержали по подозрению в убийстве 40-летнего жителя Башкирии. Его нашли рядом с детским садом.

ИСТОЧНИК KP.RU