Французская компания будет производить мягкие сыры в Башкирии

СЕГОДНЯ 13:26 2019-07-23T13:26:19+03:00

Предприниматели из Европы оценили качество молока в республике

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В Башкирии французская компания совместно с Белебеевским молочным комбинатом откроют завод по производству мягких сыров. Об этом стало известно после встречи в Доме республики врио главы Башкирии Радия Хабирова с французским послом в России Сильви Берманн.

Первый камень будущего завода заложили уже сегодня, 23 июля, в Белебее. Инвестором стала фирма Savenica, специализирующаяся на производстве сырных деликатесов. Европейские партнеры намерены вложить 2 млрд рублей. Эксперты французской компании высоко оценили качество молока башкирских коров.

По словам Радия Хабирова, благодаря новому производству в Белебее появится около двухсот рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU