Французская компания будет производить мягкие сыры в Башкирии
В Башкирии французская компания совместно с Белебеевским молочным комбинатом откроют завод по производству мягких сыров. Об этом стало известно после встречи в Доме республики врио главы Башкирии Радия Хабирова с французским послом в России Сильви Берманн.
Первый камень будущего завода заложили уже сегодня, 23 июля, в Белебее. Инвестором стала фирма Savenica, специализирующаяся на производстве сырных деликатесов. Европейские партнеры намерены вложить 2 млрд рублей. Эксперты французской компании высоко оценили качество молока башкирских коров.
По словам Радия Хабирова, благодаря новому производству в Белебее появится около двухсот рабочих мест.
ИСТОЧНИК KP.RU