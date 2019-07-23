2019-07-23T14:32:17+03:00
Общество

«Находится с мамой в Кумертау»: в Башкирии прекращены поиски трехлетнего мальчика

Отец и дедушка разыскивали малыша после того, как его увезли на машине
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В минувшую субботу, 20 июля в социальных сетях появилось сообщение, что в одном из сел Куюргазинского района Башкирии бесследно пропал трехлетний мальчик. Ребенок жил вместе с отцом и дедушкой, а в тот день, якобы, его без их согласия увезла на машине мать со своим сожителем. Мужчины тут же забили тревогу – женщина попросту увезла мальчика в неизвестном направлении. Его отец тут же обратился в полицию с заявлением о пропаже малыша.

Родные мальчика распространили ориентировки на него в социальных сетях с просьбой ко всем неравнодушным сообщить, если его где-то видели. В объявлениях сообщалось, что мать от него отказалась и дала согласие, чтобы он жил в доме деда. На данный момент семья находится в процессе развода и решения суда по месту жительства ребенка пока нет.

- Следующее заседание будет пятого августа. Там будет решаться вопрос, где будет жить ребенок. Нам сообщили, что сейчас он вместе с матерью находится в Кумертау. Я сам с ней не общаюсь, так сказали полицейские, - рассказал в беседе с «Комсомолкой» дедушка малыша.

По его словам, мать не лишена родительских прав, поэтому забрать у нее ребенка они пока не могут.

- Самое главное, что мы теперь знаем, что он жив и здоров, - подытожил пожилой мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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