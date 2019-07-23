2019-07-23T12:16:53+03:00
Общество

В Башкирии умер бывший руководитель нескольких радиостанций

Сергей Анацкий скончался на 49 году жизни
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Анацкий занимался продвижением ЗемфирыАнацкий занимался продвижением Земфиры
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В Башкирии на 49 году жизни умер бывший генеральный директор BUSINESS FM Уфа Сергей Анацкий. Об этом сообщили на сайте радиостанции. Продолжительное время он боролся с тяжелой болезнью.

Сергей Анацкий родился в Уфе 8 ноября 1970 году. Он первым в Башкирии запустил формат коммерческого радио. В 1991 стал руководителем первой негосударственной радиостанции «Шарк» в Уфе. Сергей занимался продвижение певицы Земфиры на Европе Плюс, где работал директором. Уфимскую BUSINESS FM он возглавлял 8 лет – с 2008 по 2016 годы.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования близким и родным Сергея.

ИСТОЧНИК KP.RU

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