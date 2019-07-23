В Башкирии ищут родственников неизвестного мужчины
Он не может о себе ничего сообщить
У мужчины подозревают потерю памяти
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В Уфе волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» нашли неизвестного мужчину. Активисты пытаются установить его личности и найти родственников. Уфимец не может ничего о себе сообщить. Возможно, он потерял память. В данный момент неизвестный находится в одном из столичных лечебных учреждений.
Приметы: рост – 159 см, худощавое телосложение, седые полосы.
Представители «Лиза Алерт» нуждаются в помощи добровольцев и просят сообщать любую информацию по телефону горячей линии 8(800)700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU