В Башкирии коллекторов банка наказали за назойливость

СЕГОДНЯ 14:01 2019-07-23T14:01:19+03:00

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Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов признали действия одного из банков незаконными. Представители кредитной организации слишком часто названивали жительнице Уфы по поводу взыскания долга.

За месяц коллекторы позвонили женщине 19 раз и оставили 7 сообщений за неделю. Банк превысил допустимый лимит звонков. По закону должникам можно звонить не более одного раза в сутки, два раза в неделю и восемь раз в месяц.

Судебные приставы составили в отношении организации административный протокол. Рассмотрев дело, суд обязал банк заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU