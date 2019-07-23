В Уфе женщина сорвалась с балкона

СЕГОДНЯ 11:20 2019-07-23T11:20:05+03:00

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В минувшее воскресенье на пульт диспетчеров спасательной службы в Уфе поступила информация о том, что за балконным ограждением одного из домов по улице Вострецова повисла женщина. Ей срочно требовалась помощь спасателей. На место выехали сотрудники экстренной службы.

До приезда специалистов женщину удерживал её сын. Спасатели установили лестницу и добрались до пострадавшей. Они застраховали её веревкой и затащили на балкон.

По словам сына, его мать страдаем психическим расстройством. Тогда он успел среагировать на необдуманный поступок женщины, однако вчера, 22 июля, она осталась без присмотра. 56-летняя уфимка вновь перелезла через ограждение балкона и на этот раз упала. Её госпитализировали в клиническую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU