2019-07-23T11:20:05+03:00
Происшествия

В Уфе женщина сорвалась с балкона

Уфимка страдает психическим расстройством
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В первый раз необдуманный поступок женщины предотвратили спасателиВ первый раз необдуманный поступок женщины предотвратили спасатели
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В минувшее воскресенье на пульт диспетчеров спасательной службы в Уфе поступила информация о том, что за балконным ограждением одного из домов по улице Вострецова повисла женщина. Ей срочно требовалась помощь спасателей. На место выехали сотрудники экстренной службы.

До приезда специалистов женщину удерживал её сын. Спасатели установили лестницу и добрались до пострадавшей. Они застраховали её веревкой и затащили на балкон.

По словам сына, его мать страдаем психическим расстройством. Тогда он успел среагировать на необдуманный поступок женщины, однако вчера, 22 июля, она осталась без присмотра. 56-летняя уфимка вновь перелезла через ограждение балкона и на этот раз упала. Её госпитализировали в клиническую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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