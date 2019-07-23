В Башкирии мужчина попытался зарезать ребенка и сообщил о заложенной бомбе

СЕГОДНЯ 10:16 2019-07-23T10:16:14+03:00

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Жителя Белебея посадили в тюрьму на четыре года за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и ложное сообщение о терроризме.

В ходе следствия и суда было установлено, что 31-летний пьяный мужчина пришел домой к бывшей супруге, чтобы помириться. На его пути встал 17-летний сын женщины. Он попросил незваного гостя, чтобы тот возвращался в трезвом состоянии на следующий день. Мужчине это явно не понравилось, и во время конфликта он трижды ударил подростка ножом. Мать увидела происходящее и вызвала «скорую». Юноше удалось выжить, но ему был причинен тяжкий вред здоровью.

Спустя неделю пьяному мужчине снова спокойно не сиделось. Он позвонил по номеру 112 и сообщил о том, что в администрации Белебеевского района заложена бомба. Разумеется, в здании никаких подозрительных предметов обнаружено не было. В ту же ночь оперативники задержали неадекватного жителя. На следствии он сознался во всех своих преступления. Суд приговорил его к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU