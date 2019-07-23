В Башкирии мать шестерых детей выживает с мужем-инвалидом на пенсию в 8 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:38 2019-07-23T10:38:39+03:00

Женщина выживает и выхаживает своего супруга на 8 тысяч рублей в месяц

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В башкирском селе Зилаир на крохотную пенсию выживает супружеская пара, которую оставили на произвол судьбы. Как сообщает проект «Жизнь ДД», в дом к Любови Никифоровой, матери шести детей, в 2014 году пришли соцслужбы. Её обвинили в том, что воспитанием своих сыновей она практически не занимается из-за чрезмерного употребления алкоголя. Детей забрали, и с этого момента ее жизнь превратился в настоящий ад.

Ранее женщина получала достойную пенсию по инвалидности, однако впоследствии сумма выплат стремительно упала до 5-8 тысяч рублей. Это случилось из-за того, что половина суммы уходила на алименты детям, которые находятся в интернате. Располагая такими средствами, Любовь умудряется платить за коммуналку, покупать продукты и содержать своего мужа Александра, который фактически прикован к кровати. У него диагностировали органическое поражение головного мозга. Несмотря на это, в инвалидности мужчине отказывают.

Любовь Никифорова хочет забрать своих детей домой и добиться пенсии по инвалидности для своего мужа, однако ей везде отказывают.

«Очень люблю детей, хочу вернуть их обратно. Они очень скучают по дому и Зилаиру», - плачет женщина.

Корреспондент «Комсомолки» попытался созвониться с местным сельсоветом, однако в администрации трубку никто не взял.

ИСТОЧНИК KP.RU