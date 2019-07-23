В Уфе девушка на внедорожнике врезалась в легковушку, пострадал 3-летний ребенок

СЕГОДНЯ 09:21 2019-07-23T09:21:23+03:00

К счастью, малыш находился в автокресле и не получил серьезных травм

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В пресс-службе столичной госавтоинспекции рассказали о серьезном дорожно-транспортном происшествии. Накануне днем 25-летняя девушка за рулем BMW-X5 во время движения по проспекту Октября въехала в попутную Mazda 6. Последняя от удара перелетела через тротуар и клумбу, после чего врезалась в дерево.

Медицинская помощь понадобилась 39-летнему водителя Mazda и его пассажиру – 3-летнему ребенку, который находился на заднем сиденье в детском автокресле. К счастью, ни один из них не получил серьезных травм. Пострадавших отпустили домой после оказания первой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU